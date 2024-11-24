Женщины не должны воевать, потому что это мужское дело, считает воин.

Нередко работники ТЦК и СП (Территориальных центров комплектования и соцподдержки), особенно те, кто никогда не воевал, ведут себя достаточно нагло.

Об этом сказал и.о. командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Деркач с позывным "Дыра" в интервью изданию Online.UA. "Бесит отношение ТЦК к людям. Понимаю, что без этого никак не обойдешься, но очень сильно перегибают палку. Когда прихожу в отпуск, то жду, когда на меня попадет "чм*шный" ТЦКашник, чтобы немного с ним поругаться. Как-то немного зол на них, что они себя слишком нагло ведут, и в большинстве - это те, кто вообще не воевал", - подчеркнул он.

Военный поддерживает проведение работниками ТЦК с правоохранителями мобилизационных рейдов на концертах и в спортзалах. "В принципе, это война, и без этого никак не обойдешься. Обидно, что люди настолько раздувают, что это неправильно. А если ты сам не идешь, то что с тобой еще сделать? Если не хочешь воевать, то приди в подразделение и будь поваром. У нас есть повар, у которого третья группа инвалидности. Он воевать не может, и его на ноль не отправляют, но он говорит, что хочет помогать и будет готовить", - рассказал Деркач. По его словам, это дает возможность другим воевать, и не думаем о том, что надо после боя прийти и приготовить еду.

Видео дня

Военный рассказал, что ему мобилизационные рейды по спортзалам в прошлом году, когда он проходил реабилитацию после ранения, очень помогли:

"Я приходил в зал для прохождения реабилитации, а там было очень много людей, а тут пошли новости о рейдах. Прихожу, а зал пустой, все тренажеры свободны. И уже можно тренироваться".

Отвечая на вопрос о мобилизации женщин, Деркач отметил, что когда шел воевать, то хотел, чтобы женщины и дети не видели войну. "А здесь женщины сами рвутся воевать. Как? Я делаю все, чтобы этого не было, а они наоборот идут. У меня какой-то диссонанс в голове был. Как так? Женщины не должны воевать, потому что это мужское дело. Если женщина себя ставит наравне с мужчиной, то она должна полностью делать то, что и он - надевай везде экипу (речь идет о военном снаряжении, которое является достаточно тяжелым, - УНИАН). Не может женщина 100% делать ту же тяжелую работу, как мужчина", - считает и.о. командира взвода роты "Гонор". При этом воин добавил, что понимает, что не все поддержат его мнение.

В центре внимания мобилизация в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в октябре 2024 года, в Киеве возле Дворца спорта после концерта группы "Океан Эльзы" сотрудники ТЦК вместе с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин.

Нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили. Одна из женщин пыталась сесть в автомобиль патрульных, куда посадили ее мужа, и выкрикивала, что "поедет с ним", однако полицейские помешали ей это сделать.

Офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак отметила, что проверки в публичных местах у граждан военно-учетных документов являются эффективными, поскольку увеличилось количество тех, кто добровольно приходит в Территориальные центры.

Она отмечала, что обществу надо привыкать к тому, что проверка военно-учетных документов, меры оповещения ТЦК и СП вместе с правоохранительными органами во время войны - это нормальная практика. По ее словам, резонанс от проверок в местах отдыха связан с тем, что они проводились в крупных городах, а там количество военнообязанных и граждан призывного возраста, подлежащих мобилизации выше, а также есть больше освещения этих событий блогерами и представителями СМИ.

Вас также могут заинтересовать новости: