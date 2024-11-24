Он отметил, что в Раде пока не знают масштабов вовлеченности членов добровольческих формирований в рейды ТЦК.

Военное руководство пригласят на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, чтобы выяснить вопрос привлечения добровольческих формирований территориальных общин к рейдам ТЦК по мобилизации.

Об этом сказал член комитета, народный депутат Федор Вениславский в интервью Radio NV, комментируя ситуацию в Счастливом Киевской области, когда группа работников ТЦК прибыла на склады и там произошла стрельба.

Он отметил, что сейчас нет информации о том, как часто участники добровольческих формирований помогают ТЦК в мобилизационных рейдах. "Речь не идет о добровольческих формированиях территориальной общины, которые являются составляющей сектора территориальной обороны, а речь идет о добровольческих формированиях по защите правопорядка, то есть бывшие добровольческие дружины, которые сейчас, согласно закону имеют статус, который позволяет им участвовать в обеспечении общественного порядка на территории соответствующей территориальной общины", - пояснил Вениславский.

Видео дня

Он добавил, что с юридической точки зрения, добровольческое формирование охраны общественного порядка самовольно никаких действий в отношении граждан, кроме действий борьбы с нарушениями общественного порядка, принимать не может. "Если соответствующие органы местного самоуправления приняли решение о привлечении таких добровольческих формирований, то, возможно, они на правовых основаниях помогали ТЦК", - отметил нардеп. При этом он подчеркнул, что не знает были ли такие правовые основания для привлечения на Киевщине.

"На комитет мы пригласим военное руководство, в частности, Командование Сухопутных войск, которое координирует деятельность ТЦК, и спросим о системности такого привлечения добровольческих формирований территориальных общин по охране общественного порядка к мероприятиям мобилизации", - сказал Вениславский.

Инцидент в Счастливом

15 ноября в соцсетях распространилось видео, где якобы представитель ТЦК стрелял в грузчика склада в селе Счастливое, преследуя его. Позже выяснилось, что стрелял представитель добровольческого формирования, который был с работниками ТЦК.

Яна Ермоленко, главная специалистка отдела коммуникации полиции Киевщины, отвечая на вопрос УНИАН относительно этого видео рассказала, что речь идет о представителе не ТЦК, а ДФТО, то есть добровольческого формирования территориальной общины. Пострадавших в результате таких действий не было.

Впоследствии Министерство обороны заявило, что изучает информацию об инциденте с применением оружия якобы сотрудником ТЦК в Счастливом.

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