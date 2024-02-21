На вакансии откликается почти одинаковое количество мужчин и женщин.

С момента запуска проекта по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2023 года на размещены на сайте Work.ua вакансии откликнулось более 50 тысяч человек.

Как рассказал СЕО портала по поиску работы Work.ua Артур Михно в эфире телемарафона, сейчас наблюдается и постепенный рост количества подразделений, размещающих свои вакансии на сайте.

"На сейчас видим размещение вакансий от 380 подразделений, а начинали примерно с 30. Сейчас имеем 2400 различных позиций в разные подразделения, что является довольно высокой цифрой. Почему это важно? Потому что фактически мы подошли к задаче, которую ставили перед собой и Минобороны и мы как проект, помогающий ВСУ с поиском специалистов", – сказал Михно.

Видео дня

По его словам, ключевой задачей проекта была помощь в поиске максимально профессиональных специалистов на конкретные позиции.

"Потому что от того, насколько качественный газосварочник или дизелист, от того сильно зависит боевая способность подразделения. И через ТЦК находить таких людей довольно трудно. Имеем очень высокую активность и вовлеченность не только воинских подразделений, но и людей, которые откликаются на вакансии", – сказал СЕО Work.ua.

Он отметил, что сайт в основном ищет людей не для боевых специальностей, поэтому внимание больше сосредоточено на позициях, которые не являются боевыми. Наибольшее количество вакансий размещено в таких категориях, как транспорт и автобизнес, медицина, телекоммуникации и связь, рабочие специальности.

"Вместе с этим видим такие позиции, как веб-дизайнер, большая потребность в бухгалтерах, в людях с ІТ-квалификацией. Поэтому все, кто хочет профессионально присоединиться и помочь стране в победе, могут присоединиться именно к профессиональным позициям", – отметил Михно.

Он добавил, что на вакансии откликается примерно одинаковое количество мужчин (51%) и женщин (49%). При этом отличаются вакансии, на которые откликаются: женщины чаще откликаются на такие позиции, как медик, фельдшер, бухгалтер, делопроизводитель, а мужчины – на профессии, связанные с электричеством, а также боевые позиции (гранатометчик, сапер, капеллан и т. д.).

Самыми активными подразделениями по размещению вакансий являются морская пехота (95 вакансий), воинская часть А4085 – это силы ТРО ВСУ (51 вакансия), Госпогранслужба (43 вакансии), "Азов" (36 вакансий).

"Ежедневно мы видим до 100 тысяч просмотров в целом по вакансиям, еженедельно – более полумиллиона просмотров. За этот период более 50 тысяч человек проактивно откликнулось на размещенные Силами обороны позиции. Я считаю, что это чрезвычайно крутой результат", – резюмировал Михно.

Рекрутинг в Силы обороны

Министерство обороны Украины в ноябре 2023 года начало сотрудничать с известными сайтами для поиска работы, где начали размещаться вакансии ВСУ.

Минобороны сотрудничает с такими платформами по размещению вакансий: thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua. по состоянию на начало января 2024 года на профильных ресурсах было размещено 1847 вакансий от 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: