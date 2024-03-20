Это уже третий центр в Украине, но первый из восьми в Днепропетровской области.

Сегодня в Днепре начал работу третий в Украине и один из крупнейших в государстве Центров рекрутинга украинской армии, сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что это первый из восьми центров рекрутинга для Вооруженных сил Украины, которые будут функционировать в Днепропетровской области.

В Центре, открывшемся на проспекте Слобожанском, 8 (Левобережный ЦНАП), каждый желающий сможет получить информацию о возможности применения своих профессиональных навыков в Силах обороны страны. Сотрудниками центра рекрутинга будут гражданские работники, а основная его цель - предоставить возможность людям найти место в армии.

Видео дня

"Генштабом совместно с Минобороны разработаны правила, которые будут обеспечивать попадание кандидата в выбранную им часть на соответствующую должность по контракту. Этот алгоритм доведен до каждой воинской части, учебного центра и ТЦК и СП", - отметил представитель Генштаба, полковник ВСУ Алексей Панов.

В центре уже доступны сотни вакансий воинских частей ОК "Восток", Национальной гвардии Украины и территориальной обороны. Позиции охватывают боевые и поддерживающие направления, включая поваров, водителей, ремонтников техники, операторов БПЛА, бухгалтеров и многие другие.

В Министерстве обороны информируют, что в течение апреля этого года планируется открытие рекрутинговых центров в шести других городах Днепропетровской области, включая Кривой Рог, Каменское, Покровск, Павлоград, Синельниково и Новомосковск.

Получить информацию о возможном трудоустройстве в ВСУ и работать по профессии можно как посетив центр рекрутинга лично, так и по телефону +380 66 073 34 78.

Всего по стране запланировано открытие 27 центров рекрутинга ВСУ до конца первого полугодия 2024 года.

Рекрутинг в армию в Украине - этапы становления

В Украине рекрутинг в ВСУ начал работать в 2023 году. Сначала это происходило через компанию Lobby X, которая искала для украинской армии необходимых специалистов.

Позже Министерство обороны Украины начало сотрудничать с известными сайтами для поиска работы и размещать там вакансии ВСУ.

С момента запуска проекта по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2023 года на размещенные на сайте Work.ua вакансии по состоянию на февраль откликнулись более 50 тысяч человек.

12 февраля во Львове открыли первый в Украине рекрутинговый центр для ВСУ, а 19 марта второй такой центр появился в Запорожье

На днях Минобороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ. Он предусматривает несколько этапов.

Вас также могут заинтересовать новости: