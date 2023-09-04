Ограниченно пригодных к военной службе мужчин с некоторыми болезнями теперь признают полностью годными.

Министерство обороны Украины утвердило новый список болезней, по которому оценивается пригодность военнообязанного к службе. Таким образом сократился список лиц, которые считаются ограниченно годными и не призываются на фронт.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490.

Приказом полностью обновили список болезней, с которыми мужчины считались непригодными к службе, и удалили все "спорные" статьи - теперь мужчины со "спорными" болезнями станут годными к службе и могут получить повестку.

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Также ослабили требования к здоровью для военнослужащих Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Это значит, что военнообязанные, которые раньше считались непригодными для службы в десанте, теперь могут признаваться годными.

С какими болезнями могут мобилизовать

Теперь призвать в армию смогут военнообязанных с болезнями, которые ранее делали их ограниченно годными. Теперь будут признавать полностью годными всех мужчин с такими заболеваниями:

2-в – клинически излеченный туберкулез ;

; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций - все формы гепатитов ;

; 5-в – бессимптомный ВИЧ;

12-в – медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови - к ним относятся анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки ;

; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций - болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз ;

; 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики - деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях. Это навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия;

21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства (кроме эпилепсии). Сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна .

Кроме того, теперь ВВК одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе должно принять постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

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