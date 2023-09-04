Министерство обороны Украины утвердило новый список болезней, по которому оценивается пригодность военнообязанного к службе. Таким образом сократился список лиц, которые считаются ограниченно годными и не призываются на фронт.
Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490.
Приказом полностью обновили список болезней, с которыми мужчины считались непригодными к службе, и удалили все "спорные" статьи - теперь мужчины со "спорными" болезнями станут годными к службе и могут получить повестку.
Также ослабили требования к здоровью для военнослужащих Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Это значит, что военнообязанные, которые раньше считались непригодными для службы в десанте, теперь могут признаваться годными.
С какими болезнями могут мобилизовать
Теперь призвать в армию смогут военнообязанных с болезнями, которые ранее делали их ограниченно годными. Теперь будут признавать полностью годными всех мужчин с такими заболеваниями:
- 2-в – клинически излеченный туберкулез;
- 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций - все формы гепатитов;
- 5-в – бессимптомный ВИЧ;
- 12-в – медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови - к ним относятся анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки;
- 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций - болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;
- 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики - деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;
- 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях. Это навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия;
- 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия;
- 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства (кроме эпилепсии). Сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна.
Кроме того, теперь ВВК одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе должно принять постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.