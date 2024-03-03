Украинцы должны вместе работать на победу над РФ, отметил офицер.

Мобилизация в Украине должна быть всеобщая - и речь идет не только о том, что мужчины должны пополнять ряды армии.

Майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram написал, что государство "должно мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства". Воин подчеркнул, что граждане должны мобилизоваться - то есть вместе работать на победу.

"Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны идти в армию... Нужно осознать, что рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться. Когда мы сможем рассчитывать исключительно на себя, то и жаловаться будем исключительно себе", - добавил защитник.

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В центре внимания мобилизация - новостим, которые стоит знать

7 февраля парламент в первом чтении принял предоставленный Кабмином проект закона о мобилизации. Потом стало известно, что к законопроекту подано более 4 тысяч поправок.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что народные избранники могут окончательно принять документ до конца текущего месяца.

Украинская власть говорила, что мобилизация 2024 должна быть справедливая. По мнению главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, справедливые мобилизационные мероприятия - это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы.

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