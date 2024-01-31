В ВСУ найдется работа для каждого, уверяет генерал.

Никто из украинцев не сможет спрятаться от войны, она коснется каждого, поэтому не надо прятаться от мобилизации. Такое мнение высказал начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью "Эспрессо".

Он отметил, что в армии есть много разных специальностей, поэтому если не подходит профессия, например, оператора БПЛА, то найдется другая.

"Понимание того, где человек будет использоваться, происходит в процессе, когда человек уже проходит службу. Хочу добавить, что не надо бояться призываться. Война коснется каждого. Никто от нее не скроется дома, в подвале или за границей. Нужно идти и приносить помощь своему государству!" - говорит Марченко.

Видео дня

По словам генерала, пользу в обороне государству могут приносить в том числе и те граждане, которые вынужденно находятся в оккупации. Это косается и жителей оккупированной части Херсонщины, и остальных территорий.

"Херсонцы доказали не только нашей стране, но и всему миру, что они не желают быть с Россией. Именно они предоставляют ценную информацию, которая помогает нам поражать врага точечно и своевременно. И в Крыму есть люди, которые не хотят, чтобы там был "русский мир", – рассказал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Кабинет министров внес на рассмотрение парламента обновленную версию законопроекта об усилении мобилизации в Украине. Документ учитывает те замечания, из-за которых декабрьский законопроект пришлось вернуть на доработку.

Комментируя усиление мобилизации, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна справедливость в этом вопросе, поэтому еще много людей воюют с первого дня. Но и отлов уклонистов на улицах глава государства тоже не считает нормальным явлением.

Вас также могут заинтересовать новости: