Никто из украинцев не сможет спрятаться от войны, она коснется каждого, поэтому не надо прятаться от мобилизации. Такое мнение высказал начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью "Эспрессо".
Он отметил, что в армии есть много разных специальностей, поэтому если не подходит профессия, например, оператора БПЛА, то найдется другая.
"Понимание того, где человек будет использоваться, происходит в процессе, когда человек уже проходит службу. Хочу добавить, что не надо бояться призываться. Война коснется каждого. Никто от нее не скроется дома, в подвале или за границей. Нужно идти и приносить помощь своему государству!" - говорит Марченко.
По словам генерала, пользу в обороне государству могут приносить в том числе и те граждане, которые вынужденно находятся в оккупации. Это косается и жителей оккупированной части Херсонщины, и остальных территорий.
"Херсонцы доказали не только нашей стране, но и всему миру, что они не желают быть с Россией. Именно они предоставляют ценную информацию, которая помогает нам поражать врага точечно и своевременно. И в Крыму есть люди, которые не хотят, чтобы там был "русский мир", – рассказал он.
Мобилизация в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, Кабинет министров внес на рассмотрение парламента обновленную версию законопроекта об усилении мобилизации в Украине. Документ учитывает те замечания, из-за которых декабрьский законопроект пришлось вернуть на доработку.
Комментируя усиление мобилизации, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна справедливость в этом вопросе, поэтому еще много людей воюют с первого дня. Но и отлов уклонистов на улицах глава государства тоже не считает нормальным явлением.