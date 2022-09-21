Военный оценил потенциальные возможности мобилизованных из "ЛДРН".

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал объявление Путиным частичной мобилизации в России.

Об этом он высказался в эфире телеканала Freedom.

"Это жест отчаяния. После того, как не удавалось набрать ни региональные подразделения, ни заключенных, ни ЧВК. Когда выбрали весь мобресурс по так называемым "ЛДНР", они пошли на самый отчаянный жест", - сказал он.

Военный оценил потенциальные возможности мобилизованных из "ЛДРН".

"Людей без минимальной подготовки отправляют на фронт. Они не укомплектованы нормальной техникой и снаряжением", - отметил он.

Череватый рассказал о будущем новых российских мобилизованных из РФ.

"Их ждет три варианта: если повезет - плен, если чуть меньше - калека, или главный приз - смерть. У них есть шанс удирать от этой мобилизации, убегать за границу, прятаться и протестовать", - добавил военный.

Он также рассказал о ситуации на харьковском, донецком и луганском направлениях.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в РФ могут мобилизовать около 40-50 тысяч резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Как отметил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, целью мобилизации для России является стабилизация линии фронта, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед.