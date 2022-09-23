Первую волну он называет смертниками.

Первая волна мобилизированных россиян может появиться на фронте в Украине не ранее, чем через месяц.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

"Дело в том, что материальная база Вооруженных сил Россиийской Федерации не может принять больше 100 тысяч человек на сегодняшний день, по оценкам некоторых западных аналитиков. Они сейчас эту первую волну, это будет пушечное мясо, фактически смертники, бросят на фронт. Скорость появления этих людей на фронте может быть ну месяц, не ранее. Потому что надо их еще дособирать в кучу, свезти на сборные пункты, переодеть, переобуть, хотя бы какой-то минимальный навык обращения с оружием, и только после этого они могут появиться в том числе и в районе Лимана", - рассказал Жданов.

Эсперт отметил, что за 7 месяцев войны РФ практически полностью "перелопатила" свой оперативный резерев.

"Вот эту первую волну они будут вливать в действущие части. Первая волна полностью уйдет на восполнение потерь. Почему я и говорю, что они смертники, потому что дедовщину никто не отменял - в атаку в первую очередь пустят молодых и скажут: давай учись. Еще и на технике, которая сохранилась в действующих подразделениях на линии фронта, на ней и будут воевать. А с ними могут прийти максимум грузовики, которые их будут перевозить", - объяснил он.

По его мнению, вторая волна может появиться на фронте не раньше нового года, а может и позже. Они прибудут с военной техникой, если только промышленность РФ будет способна ее ремонтировать.

Объявление мобилизации в РФ

Как сообщал УНИАН, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации в стране. По словам властей, в российскую армию призовут 300 тысяч человек.

Однако российский правозащитник Павел Чиков считает, что указ Путина позволяет мобилизировать неограниченное число людей.

Ранее Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Также для солдат появились наказания за добровольную сдачу в плен и мародерство.

Сразу после объявления мобилизации по российским городам прошла волна протестов. Также в сети появилось множество видео, на которых семьи провожают мобилизированных мужчин.

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