У РФ нет правовых оснований для того, чтобы объявлять мобилизацию в Крыму, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов сделал резкое заявление о мобилизации в оккупированном Крыму и жесткой ответственности тех крымчан, которые встанут в ряды российской армии.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube.

По его словам, у РФ нет правовых оснований для того, чтобы объявлять мобилизацию в Крыму.

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"Я больше не считаю РФ правовым государством…. У Российской Федерации нет оснований, но захотели – объявили. Как Путин сказал: "Нравится – не нравится, терпи моя красавица". Вот пусть россияне теперь и терпят своего вождя. Они за него голосовали, ходили на митинги, кричали: "Путин", "Ура", "Слава России", "Россия вперед", вставание с колен… Вот теперь пусть они получают результат. Конечно же, никакой правовой или юридической основы для того, чтобы объявлять мобилизацию в Крыму, у России нет", – заявил Жданов.

При это он сделал важное уточнение о тех, кто будет призван из Крыма в ряды российской армии:

"Это территория на сегодняшний день является оккупированной.. РФ несет ответственность за все происходящее на этой территории… Те, кто призван из Крыма, они не комбатанты. Если они попадут сегодня сюда в Украину, будут воевать в составе армии РФ и попадут в плен, то они не комбатанты, они сразу идут по статье "военные преступники"

Напомним, ранее Жданов рассказал, что российские оккупационные власти начинают мобилизацию в Крыму.

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