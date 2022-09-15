После офоциального объявления войны Россию признают страной-агрессором, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, чем России грозит официальное объявление войны Украине.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube.

Это в корне меняет всю политическую составляющую между Украиной и Россией, заявил эксперт.

"Если РФ называет "спецоперацию" войной против Украины, объявляет нам войну, ООН обязана включить механизмы предотвращения этой войны. Россия признается страной-агрессором, лишается права голоса в ООН, она может вообще вылететь из ООН за такие агрессивные действия… Все вопросы, которые будут касаться урегулирования этой войны, будут решаться без РФ… А все страны-члены ООН обязаны будут разорвать отношения с Россией (дипломатические, экономические, любые)", – отметил он.

"Вот по этой причине никто не объявляет войну. Если РФ первая объявит войну, она будет признана страной-агрессором. ООН будет обязана выделить нам и гуманитарную, и военно-техническую помощь, вплоть до предоставления миротворческих сил для проведения военной миротворческой операции на территории Украины", – добавил Жданов.

По его словам, потому РФ и не объявляет войну, и не может ввести военное положение, а также объявить всеобщую мобилизацию в стране: "Кроме социального взрыва, это еще сильно усугубит внешнеполитическую ситуацию вокруг России".

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заговорил об объявлении военного положения в России и призвал регионы объявлять мобилизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: