Он также анонсировал 1 млн дронов для военных в следующем году.

Накануне в СМИ распространили заявление командира пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назария Кишака об усилении мобилизации в Украине и рассылку повесток через приложение"Дия". Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров поставил точку в этом вопросе и ответил, действительно ли так будет.

"Повесток в "Дії" не будет никогда. И только так", - сообщил чиновник на своей странице в Telegram.

Также он добавил, что в следующем году будет 1 миллион дронов для нужд бойцов Вооруженных сил Украины.

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Мобилизация в Украине: это стоит знать

Как недавно сообщал УНИАН, военные просят президента Владимира Зеленского мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Уже 23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров объявил, что сейчас рассматривается возможность оповещения мужчин о необходимости явиться в военкоматы через электронное уведомление. Перед этим будет проведен учет баз данных военнообязанных и разделение их на категории.

В тот же день Кишак заявил, что полиция будет проверять фейковые ожоги и уходы, инвалидности, а также начнется раздача повесток через "Дію".

Стоит добавить, что сам Федоров неоднократно заявлял, что такого никогда не будет и даже сама возможность не рассматривается.

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