Разбираемся, с какого возраста и до скольки лет могут призвать на войну в Украине.

В Украине продолжается полномасштабная война, из-за которой объявлена всеобщая мобилизация 2023. Мужчины возрастом от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, но не всех их призывают на фронт. Для упрощенного учета пригодных к службе мужчин в Украине ввели реестр военнообязанных.

Мы разобрались, с какого возраста начинают мобилизовать мужчин, и в каком возрасте перестают призывать на службу.

С какого возраста мобилизация в Украине

В Украине был принят закон, который указывает, кого мобилизуют по возрасту. В нем устанавливается призывной возраст мужчин 25 лет для тех, кто не имеет военного опыта. Это значит, что мужчин возрастом от 18 до 24 лет мобилизовать не могут, если они раньше не воевали. Однако они могут проходить службу по контракту.

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Таким образом, призыв на службу мужчин моложе 25 лет без боевого опыта является незаконным и может быть оспорен в суде. Обратите внимание, что даже мужчинам до 25 лет могут выдать повестку на улице и это будет законно. Повестка не равняется мобилизации на фронт, а нужна для обновления базы данных о призывниках.

Какой возраст не подлежит мобилизации

О том, какой возраст мужчин подлежит мобилизации в Украине, рассказали "Факты" со ссылкой на адвоката Ростислава Кравца. Адвокат отмечает, что служить в ВСУ могут даже некоторые мужчины старше 60 лет.

Для мужчин, которые проходили службу и имеют военно-учетную специальность, устанавливается разный предельный возраст службы. Все зависит от звания.

Рядовой, младший сержантский и старшинский состав на контракте имеют предельный возраст службы 45 лет.

Старший сержантский и старшинский состав на контракте - 50 лет.

Высший сержантский и старшинский состав на контракте - 55 лет.

Младший офицерский состав - 45 лет.

Военнослужащие старшего офицерского состава, например, майоры и подполковники, могут служить до 50 лет, а полковники капитаны 1 ранга - до 55 лет.

Высший офицерский состав имеет предельный возраст службы 60 лет.

Высший офицерский состав может служить до 65 лет.

Адвокат отмечает, что предельный возраст при всеобщей мобилизации составляет 60 лет для всех категорий военнообязанных. Это значит, что по достижении 60 лет мужчину не могут мобилизовать. Но высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию.

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