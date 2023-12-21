Окончательное решение должен принять парламент Украины.

Мобилизация необходима и в ближайшее время будет найдено решение по этому вопросу. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он отметил, что на четырех крайних заседаниях Ставки верховного главнокомандующего поднимался вопрос о необходимости мобилизации и каждый раз президент Украины Владимир Зеленский задавал "вопрос о справедливости". "Чтобы у нас не было явлений, когда одни сейчас защищают страну, а другие находятся в других точках планеты, отдыхают на курортах, включая представителей власти. В данном случае 100% на том, на чем настаивает президент, – это, прежде всего, справедливость", – добавил Данилов.

Он рассказал, что Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины предлагают "свое видение", но окончательное решение по мобилизации 500 тысяч граждан должен принять парламент Украины. "Непростая дискуссия. Цифры, которые называются, они действительно нужны, на замысел наших военных для нашей безопасности. Но речь идет не о ситуации сегодня на сегодня, а о том, что за определенный период времени, вероятно, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны", – добавил Данилов. При этом добавил, что нужно будет подготовить мобилизованных и они должны четко понимать на какие сроки они идут и когда у них будут отпуска и ротация.

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"Именно об этом есть дискуссии на ставке. Думаю, что в ближайшее время мы с вами найдем ответ на этот вопрос", – отметил Данилов.

Дополнительная мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, на днях на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные ворят о необходимости мобилизовать в Силы обороны до 500 тысяч человек.

Военный аналитик, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сказал, что Украина способна мобилизовать 500 тысяч человек даже в течение трех месяцев. По его словам, важно прекратить разговоры о том, хочет воевать человек или нет. Гетман подчеркнул, что ни одна страна еще не выиграла войну, опираясь только на добровольцев.

Он отметил, что мобилизационная способность в Украине несколько миллионов человек.

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