Гетьман подчеркнул, что ни одна страна не выиграла войну, опираясь только на добровольцев.

Украина способна мобилизовать 500 тысяч человек даже в течение трех месяцев. Такое мнение высказал военный аналитик, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

В комментарии для ТСН.ua он отметил, что мобилизация необходима для проведения ротации и планирования действий на следующий год. Он подчеркнул, что если не будет хватать личного состава, разговоры о технике не будут иметь никакого смысла.

По его словам, важно прекратить разговоры о том, хочет воевать человек или нет. Гетьман подчеркнул, что ни одна страна еще не выиграла войну, опираясь только на добровольцев.

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Говоря о мобилизации 500 тысяч человек, Гетьман отметил, что это вполне реальное количество.

"У нас мобилизационная способность – несколько миллионов. Просто надо быстрее принимать соответствующие законы. Нет ничего сложного. Это не значит, что надо вылавливать людей в спортзалах. Есть много других возможностей. Во-первых, должно быть обязательство носить с собой документы. Патрули имеют право проверять их, передача повестки должна фиксироваться. Россия переводит свою промышленность на военные рельсы, обратилась к своим партнерам, готовится к серьезным боевым действиям. А мы продолжаем толерантно рассказывать, а стоит ли, если человеку не очень нравится. Наша страна в опасности, и опасность стала еще больше. Надо начинать это осознавать", – констатировал он.

Мобилизация в Украине

19 декабря во время итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили провести мобилизацию 450-500 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если его примет Верховная Рада.

Кроме того, начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк отметил, что в вопросах подходов к мобилизации или правовых оснований для вручения повесток в Украине ничего не меняется. При этом он добавил, что служить в войске будут не только те, кто этого хочет.

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