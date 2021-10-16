Техника размещена с нарушением линии разграничения, в районе которой размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировано размещение вооруженными формированиями РФ на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей 58 единиц военной техники, которая размещена с нарушением линии разграничения, в районе которой размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Так, на полигоне в районе Миусинска, выявлено: танков - 10 единиц; прицепных гаубиц – 15 единиц; самоходных гаубиц – 9 единиц; РСЗО - 6 единиц; боевых бронемашин - 18 единиц.

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"Сосредоточение тяжелого вооружения в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и слаживания батальйонно-тактической группы для усиления подразделений противника на линии соприкосновения, или содержания в качестве резерва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество зафиксированных международными наблюдателями нарушений со стороны ВФ РФ в течение суток увеличилось с 18 до 58, что является очевидным проявлением агрессивных намерений оккупантов.

При этом подразделения Вооруженных сил Украины находятся на ранее определенных позициях и неукоснительно соблюдают обязательства, относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках ТКГ.

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Автор: Татьяна Герасименко