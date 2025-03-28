Сейчас нет никаких оснований считать, что в ближайшее время произойдет заморозка войны, считает Дикий.

К идее отправки миротворцев в Украину стоит относиться скептически. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Единственное, что я вижу в этом интересного - это определенный маркер, индикатор, какие вообще настроения в каждой из стран наших союзников. Здесь действительно интересно посмотреть, кто и на что готов. То, как происходят эти переговоры, очень много могут нам сказать относительно того, на что мы можем надеяться", - сказал Дикий.

В целом же, по словам эксперта, подобные разговоры не имеют практической подоплеки. Ведь они предусматривают развертывание на территории Украины только при условии соглашения с Россией. А в ближайшее время, по мнению Дикого, ждать заморозки войны не стоит.

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"Наше и российско-американское видение того, на каких условиях можно эту войну заморозить - оно сейчас диаметрально отличается. Они (западные партнеры, - УНИАН) говорят о большом подвиге с их стороны, что они кого-то здесь развернут. Но при этом не ленятся повторить, что они здесь развернут не для того, чтобы воевать с Россией. А тогда для чего? Для чего нам здесь просто иностранное военное присутствие, если их войска не будут иметь мандата и политической воли в случае чего сразу вступать в бой?", - добавил Дикий.

Силы сдерживания в Украине: что известно

Накануне президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж и некоторые другие страны Европы планируют отправить миротворцев для сдерживания возможного нового нападения РФ на Украину. Он отметил, что речь идет о "пацифистском подходе", по которому европейские силы не будут расположены у линии фронта.

Между тем Зеленский заявил, что Украина нуждается в военном контингенте от стран-союзников, а не в привлечении ООН и ОБСЕ. Он отметил, что сейчас обсуждается не только размещение европейских войск, но и тренировки и обучение наших бойцов, а также о производстве и получении лицензий от партнеров.

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