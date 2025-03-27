Он объяснил, как именно представляет гарантии безопасности для страны.

Для обеспечения соблюдения мирных договоренностей Украине необходим военный контингент от партнеров, а не привлечение ООН и ОБСЕ.

Об этом на пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о представлении партнеров в небе, на море и на земле, а не о миротворческих войсках ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Предложения об их привлечении есть на столе переговоров, однако Киев не видит, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может быть действенной в этом вопросе, отметил президент:

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"Присутствие ОБСЕ не является гарантией безопасности. У них есть свой функционал. У них нет соответствующего мандата, какого-то военного контингента. И русские их не боятся".

Зеленский напомнил, что Украина имела опыт работы с ОБСЕ с 2014 года, однако тогда у них не было мандата и они даже не могли помочь с заключенными на временно оккупированных территориях.

"Мы говорим о гарантиях безопасности. А не о просто замороженном конфликте, где на контактной линии или линии фронта появляются некоторые формы, которые обеспечат какой-то мониторинг. Речь идет о профессиональных людях, которые гарантируют безопасность Украине", - сказал он.

Президент подчеркнул, что предоставление гарантий безопасности - это не только о расположении войск в стратегических местах. Речь идет о тренировках и обучении войск, а также производстве и получении лицензий от партнеров. По его словам, Украина будет делиться своими технологиями относительно дронов и ракет с партнерами, которые гарантируют ей безопасность.

Миротворцы в Украине

Как известно, в последнее время активизировались дискуссии о возможности развертывания в Украине западных войск, которые бы гарантировали соблюдение мирных договоренностей о прекращении войны.

Франция и Великобритания возглавили "коалицию желающих", которая собирает страны, готовые принимать в этом участие. По данным СМИ, Париж и Лондон уже готовы отправить в Украину совместную военную делегацию.

Кремль резко осудил эту инициативу и пригрозил "эскалацией", заявляя, что привлечение иностранных войск может привести к прямому столкновению с НАТО.

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