Вице-премьер-министр предположил, что вопрос миротворческой миссии на Донбассе мог бы быть внесен в повестку дня саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников уверен, что Украине нужна будет помощь миротворцев ООН в урегулировании конфликта на Донбассе - этот вопрос пока отложен, но не снят с повестки дня.

Об этом сообщает "РБК".

"Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН. Была дискуссия, какого характера будет эта миссия (установление мира или поддержание мира), где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций и где-то посередине, теоретически, могли сойтись, но они это отложили", - отметил вице-премьер.

Он предположил, что вопрос миротворческой миссии на Донбассе мог бы быть внесен в повестку дня саммита лидеров стран "нормандской четверки". Перед принятием решения о миротворцах, генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию в регион. Это предполагает запрос на бюджетное финансирование, которое должен одобрить Совбез ООН, добавил Резников.

Читайте такжеРоссия и боевики заблокируют работу ТКГ, если Рада не разрешит выборы на Донбассе-Кравчук

Ситуация вблизи Шумов и угрозы боевиков: все подробности

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Однако, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе села Шумы Донецкой области, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

10 сентября днем российско-оккупационные войска на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН