Переговоров прежде всего хотят политические лидеры Запада, отметил аналитик.

Если между Украиной и Россией будут переговоры, то они не вернут мир, а лишь обеспечат перемирие, что даст временную паузу, после которой начнется более подготовленная война, заявил аналитик и журналист Сергей Гармаш в комментарии Еспресо.

По словам аналитика, он не согласен с тем, что с Россией не может быть переговоров. Они точно будут, но их эффективность по возвращению мира в Украине, сомнительна. Гармаш отметил, что этого диалога прежде всего хотят на Западе. Также эта тема каждый день поднимается в российских СМИ и это не случайно.

В то же время он добавил, что есть нюанс, ведь в России говорят не о переговорах с Украиной, а о "переговорах вокруг украинского кризиса и о переговорах с Западом".

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"Но надо сказать, к сожалению, в последнее время я наблюдаю и сигналы от нашей власти, что она готовит общество к возможности таких переговоров. Не надо иметь иллюзий, что эти переговоры о мире, потому что эти переговоры о перемирии. И даже Трамп со своим так называемым планом, который обнародовали его советники, то там же нет мира, нет принуждения Украины, чего хочет Москва, признания оккупированных территорий российскими. А это означает, что война останавливается там, где она есть на тот момент, когда начнутся эти переговоры, ведь ни одна из сторон не достигла своих целей. Следовательно, через некоторое время, когда стороны подготовятся, снова начнется более подготовленная война", - резюмировал Гармаш.

Переговоры с Россией - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Зеленский намекнул на переговоры с РФ. CNN обратило внимание, что сейчас украинская власть сталкивается с двойным ударом: сложной ситуацией на фронте и политической неопределенностью относительно будущей поддержки союзников Украины. Также там отметили, что украинский президент впервые с начала полномасштабной войны заговорил о переговорах.

Кроме того, издание NYT сообщало, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с Россией. Руководство страны уже занимается разработкой плана, который позволит остановить конфликт.

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