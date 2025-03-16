Французский президент "не исключает" предоставление дополнительных самолетов.

Украина может получить больше французских истребителей Mirage 2000. На это намекнул президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien.

Издание отмечает, что недавний факт перехвата российской ракеты истребителем Mirage 2000, который был предоставлен Украине, получил широкую огласку. На этом фоне Макрон "не исключает" предоставление дополнительных самолетов, в том числе "третьими странами, которые их используют".

В то же время La Dépêche со ссылкой на заявление Макрона пишет, что Франция также работает над ускорением поставок определенных ракет и беспилотников, "которые были определены украинцами как приоритетные".

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Оружие для Украины

Издание Corriere della Sera пишет, что у Украины почти закончились ракеты для систем ПВО SAMP/T. Украина просит о дополнительных поставках правительства двух стран, но результатов пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя нехватку этих ракет, заявил, что ракет для систем SAMP/T никогда не было достаточно:

"Есть одна проблема с этой системой или с этими системами – большой дефицит ракет. И он был постоянный. Я не хочу говорить, сколько у нас этих ракет, что с ними. Это постоянная проблема. Постоянная! Но я не хочу, чтобы обижались Италия или Франция, потому что они нам дали эти системы, и ракеты давали", – сказал глава государства.

Ранее СМИ также сообщали, что у Украины закончились дальнобойные ракеты ATACMS.

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