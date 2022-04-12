На территории Харькова обнаружили мины замедленного действия, которые могут взорваться в любой момент.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"На территории Харькова были обнаружены противопехотные мины замедленного действия. Оккупанты сбрасывают их прямо на улицы города с помощью дронов и ракет с РСЗО "Ураган". Эти взрывоопасные предметы автоматически срабатывают или приходят в боевое состояние по прошествии заданного времени. Такое устройство может взорваться в любой момент даже без механического воздействия на него", - говорится в сообщении.
Что делать, когда обнаружил мину?
Минреинтеграции призывает при обнаружении таких мин ни в коем случае:
- не подходить;
- не брать боеприпасы в руки;
- не пытаться их ликвидировать самостоятельно.
Гражданам советуют отходить в безопасное место и предупреждать об опасности людей вокруг. О находке обязательно необходимо известить спасательные службы.
Как писал УНИАН, отступая российские оккупанты минируют наши территории, здания, свою оставленную технику, тела погибших граждан, чтобы вызвать еще больше жертв.
В частности, в Буче российские захватнические войска в квартирах, где находили украинскую символику, оставляли мины-растяжки. В Бородянке массовое минирование мешает военным и правоохранителям проверить информацию о массовых захоронениях убитых российскими оккупантами.
По оценке ГСЧС, гуманитарное разминирование нужно будет провести на почти половине территории Украины. В среднем за сутки специалисты изымают от 2 до 6 тыс. взрывоопасных предметов, обследуют сотни га территорий.
За прошедшие сутки обезврежено более 6,2 тысячи взрывоопасных предметов. Всего с начала широкомасштабного военного вторжения РФ обезврежено 54,5 тысячи боеприпасов.