О такой находке просят обязательно сообщить спасательным службам.

На территории Харькова обнаружили мины замедленного действия, которые могут взорваться в любой момент.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"На территории Харькова были обнаружены противопехотные мины замедленного действия. Оккупанты сбрасывают их прямо на улицы города с помощью дронов и ракет с РСЗО "Ураган". Эти взрывоопасные предметы автоматически срабатывают или приходят в боевое состояние по прошествии заданного времени. Такое устройство может взорваться в любой момент даже без механического воздействия на него", - говорится в сообщении.

Что делать, когда обнаружил мину?

Минреинтеграции призывает при обнаружении таких мин ни в коем случае:

не подходить;

не брать боеприпасы в руки;

не пытаться их ликвидировать самостоятельно.

Гражданам советуют отходить в безопасное место и предупреждать об опасности людей вокруг. О находке обязательно необходимо известить спасательные службы.

Как писал УНИАН, отступая российские оккупанты минируют наши территории, здания, свою оставленную технику, тела погибших граждан, чтобы вызвать еще больше жертв.

В частности, в Буче российские захватнические войска в квартирах, где находили украинскую символику, оставляли мины-растяжки. В Бородянке массовое минирование мешает военным и правоохранителям проверить информацию о массовых захоронениях убитых российскими оккупантами.

По оценке ГСЧС, гуманитарное разминирование нужно будет провести на почти половине территории Украины. В среднем за сутки специалисты изымают от 2 до 6 тыс. взрывоопасных предметов, обследуют сотни га территорий.

За прошедшие сутки обезврежено более 6,2 тысячи взрывоопасных предметов. Всего с начала широкомасштабного военного вторжения РФ обезврежено 54,5 тысячи боеприпасов.

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