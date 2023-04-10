Артиллерийские и ракетные войска поразили множество целей.

Вооруженные силы Украины продолжают планомерно уничтожать российских оккупантов благодаря профессиональным действиям. За прошлые сутки артиллерийские и ракетные войска поразили множество целей, включая 5 вражеских станций радиоэлектронной борьбы.

О прицельных ударах ВСУ отчитался пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. В сводке сказано: "Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага".

Стоит отметить, что комплексы РЭБ — это ценная техника, которая используется для создания помех в системах управления, связи и разведки противника. Станции также могут мешать эффективно использовать беспилотники.

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С момента полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 178 тысяч оккупантов и взорвали около 24 тысяч единиц техники.

Под Марьинкой и Авдеевкой, где ведутся наиболее активные бои, украинские защитники ежедневно уничтожают до двух рот врага. Позиции в районах городов переходят из рук в руки.

Лейтенант 67-й отдельной механизированной бригады, батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка сообщил, что в марте и апреле интенсивность боев в Бахмуте вышла на уровень прошлого лета. Тела российских оккупантов уже в несколько слоев устилают землю.

Что касается уничтожения средств РЭБ, то в середине февраля ВСУ взорвали редкую российскую станцию "Палантин".

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