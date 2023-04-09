Противник, в частности, потерял более 50 артиллерийских систем, отметили в Минобороны Украины.

За неделю, с 3 по 9 апреля, РФ во время войны с Украиной потеряла примерно 3 600 захватчиков и 261 единицу военной техники и вооружения.

Ликвидированы вертолет противников, самолет, 63 беспилотника, 38 боевых бронированных машин, 53 артиллерийских системы, шесть реактивных систем залпового огня, сообщил первый заместитель главы Минобороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его данным, также уничтожены три средства противовоздушной обороны, 65 единиц автотехники, 13 единиц спецтехники и 18 танков.

Видео дня

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Вечером 9 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне продолжили сосредотачивать главные усилия на том, чтобы наступать на Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях. По данным Генштаба, там за сутки отражено более 40 атак со стороны противника.

Генштаб также сообщал, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян. В частности, защитники Украины поразили четыре вражеских зенитно-ракетных комплекса.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине на 9 апреля составляют примерно 178 150 захватчиков. Кроме того, ликвидированы уже 3 636 танков противника.

Вас также могут заинтересовать новости: