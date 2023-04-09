По его словам, оккупанты идут в "мясные штурмы" по трупам своих же сослуживцев.

Бои за Бахмут Донецкой области до сих пор интенсивны. Правда, с начала месяца интенсивность боев таки уменьшилась.

Об этом в интервью NV рассказал лейтенант ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады, батальона Волки Да Винчи Александр Ябчанка.

"Такую интенсивность боев, как в этом месяце, я могу вспомнить разве что прошлым летом. То есть они сюда стянули все. Они атакуют наши позиции фактически всем: ствольная артиллерия, танки, СПГ. Постоянные атаки. Они пытаются нас выбить с наших позиций. Пока, уже месяц, у них это получается так себе, мягко говоря. Если откровенно и буквально, они просто устилают телами нашу землю. Есть места, где их трупы (лежат - УНИАН) в несколько слоев. Это без преувеличения", - отметил офицер.

По его словам, на некоторых участках россияне пытаются штурмовать по телам своих ликвидированных товарищей. ВСУ их оперативно уничтожают, но атаки продолжаются.

"Эти так называемые "мясные" волны - это правда, это происходит, и я это вижу... К чему я веду? У нас тоже, к сожалению, потери, линия не уменьшается. И мы все равно должны держать ту линию обороны. Но наши потери несопоставимы с их. Это в разы", - отметил он.

Бои за Бахмут

Россияне еще с лета пытаются захватить Бахмут, но успехов не имеют. Заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что для боев за Бахмут оккупанты привлекают самые профессиональные подразделения, в том числе спецназовцы и десантно-штурмовые отряды, но они несут огромные потери.

В свою очередь спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что большие потери в Бахмуте среди наемников ЧВК "Вагнера" вынуждают российское командование бросать на захват города элитные подразделения своей армии, в том числе десантников.

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