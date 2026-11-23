Политик предложила, чтобы Франция организовала мирную конференцию с целью прекращения войны, развязанной РФ.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против вступления Украины в Европейский Союз. Об этом она заявила в интервью IGR.

"Я, безусловно, не считаю, что Украина должна вступать в Европейский Союз. Я думаю, что будущее Украины в любом случае не предусматривает вступления в Европейский Союз", – сказала Ле Пен.

При этом она добавила, что встретилась с послом Украины и выразила поддержку Украине и украинскому народу.

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Французская политик также не поддержала вступление Украины в НАТО, отметив, что этот вопрос должен стать предметом обсуждения в ходе мирных переговоров.

"Я думаю, что все это станет предметом переговоров в рамках мирного процесса, которые сейчас продолжаются и, похоже, пока не очень продвигаются", – сказала Ле Пен.

В то же время она предложила, чтобы Франция организовала масштабную мирную конференцию для прекращения войны, развязанной Россией.

"Я предлагаю, чтобы Франция организовала масштабную мирную конференцию, чтобы попытаться положить конец этому кровавому конфликту, который, без сомнения, спровоцировала Россия и жертвой которого сегодня является Украина. Оскорбляя друг друга, мы не найдем путей к миру", – отметила Ле Пен.

Последние заявления Ле Пен

Ранее Марин Ле Пен озвучила три возможных варианта развития событий в войне России против Украины. По её мнению, либо НАТО вступит в войну, что приведёт к Третьей мировой войне, либо боевые действия будут продолжаться годами, либо все страны осознают возможные последствия и их серьёзность.

Также политик заявила, что в случае избрания президентом Франции будет готова вести переговоры со всеми участниками войны. В то же время она не уточнила, на каких условиях можно было бы договориться о прекращении боевых действий и как именно должен проходить такой переговорный процесс.

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