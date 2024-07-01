Россиянам недавно удалось продвинуться в центр Волчанска, утверждают американские аналитики.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в американском Институте изучения войны (ISW) не заметили подтверждения того, что украинские воины окружают российские оккупационные силы на местном агрегатном заводе.

Украинцам, "вероятно, нужно будет продвинуться только примерно на 200 метров, чтобы полностью окружить завод", говорится в отчете американских аналитиков. "Однако боевая ситуация в Волчанске является динамичной, и непонятно, смогут ли украинские силы сейчас постоянно препятствовать российским силам покинуть или достичь позиций на агрегатном заводе", - добавили в Институте.

По сведениям аналитиков, окружение агрегатного завода украинскими силами имело бы ограниченное тактическое значение, и остается непонятным, сколько россиян находится на предприятии. 29 и 30 июня продолжались бои в Волчанске и вблизи него.

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"Сообщается, что подразделения 2-й бригады спецназначения России... действуют в северной части Волчанска. Кадры с геолокацией, опубликованные 30 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска по улице Соборной", - отмечается в отчете.

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Российские оккупанты в начале мая начали активно двигаться вперед в приграничной части Харьковской области и смогли захватить ряд населенных пунктов. Сообщалось, что продолжались бои в Волчанске, однако украинским силам удалось держать под контролем большую часть этого города. Впоследствии появилась информация, что противники оказались в окружении на агрегатном заводе.

В конце июня в ISW сообщали, что ситуация в Харьковской области стабилизировалась, а противник не достиг никакого значительного прогресса с 12 числа, и нашим бойцам удалось продвинуться в центральной части Волчанска.

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