По словам американских чиновников, угроза химического оружия серьезно воспринимается в администрации Байдена.

Представители администрации президента США Джо Байдена оценили, что глава РФ Владимир Путин может сначала применить химическое оружие в Украине, прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО, если его войска продолжат терять позиции на украинском поле боя.

Как сообщает Politico, по словам шести людей, осведомленных в этом, беспокойство возникло на фоне попыток администрации Байдена обеспечить готовность союзников к такому событию, а также мобилизовать новые ресурсы и инвестиции в производство систем выявления в случае применения химических веществ.

Среди лиц, говоривших на условиях анонимности, были представители США и Министерства обороны. Однако Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных, чтобы предположить, что такая атака в Украине неизбежна. Фактически, многие чиновники Минобороны США считают, что боевые действия прекратятся в течение зимних месяцев, и ни одна сторона не сможет захватить много позиций.

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"Но в случае продолжения потерь на поле боя или полного распада российской армии некоторые высокопоставленные чиновники, которые работают над этим вопросом, пришли к выводу, что Москва может прибегнуть к применению химического оружия — в том числе того, которое страна связывает с использованием при отравлении Алексея Навального", — пишет Politico.

По словам одного из чиновников, такая атака может быть связана с химическими веществами, которые легко скрыть, что затруднит западным странам выдвижение обвинений в адрес Москвы.

Некоторые химические вещества могут быть использованы для атаки с массовыми жертвами, хотя известно, что Москва использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок" против одного-двух человек за один раз, отметили чиновники и эксперты. Например, некоторые химикаты могут быть преобразованы в аэрозоль или использованы в боеприпасах, чтобы нанести вред большой группе людей.

Отмечается, что США уже давно знают, что Россия инвестирует в увеличение своего потенциала химоружия. По словам помощника конгрессмена США, этой осенью сенаторы были проинформированы о российских запасах химического оружия и угрозе в Украине.

Politico сообщает, что администрация Байдена разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего выявления и масок.

Какое химическое оружие есть у армии РФ

Если верить официальным заявлениям Кремля и лично Путина, то с сентября 2017 года у РФ нет химического оружия и все 40 000 тонн советских запасов были уничтожены. Реальность – неизвестна.

В то же время известны шифры наиболее распространенных боевых ядовитых веществ, находившихся на вооружении армии СССР:

Иприт - Р-5

Фосген - Р-10

Льюизит - Р-43

Адамсит - Р-15

Зарин - Р-35

Зоман - Р-55

Табун - Р-18

Хинуклидил-3-бензилат - Р-78

VR-Р - 33.

Что необходимо сделать в случае химической атаки или аварии:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ.

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