Представители администрации президента США Джо Байдена оценили, что глава РФ Владимир Путин может сначала применить химическое оружие в Украине, прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО, если его войска продолжат терять позиции на украинском поле боя.
Как сообщает Politico, по словам шести людей, осведомленных в этом, беспокойство возникло на фоне попыток администрации Байдена обеспечить готовность союзников к такому событию, а также мобилизовать новые ресурсы и инвестиции в производство систем выявления в случае применения химических веществ.
Среди лиц, говоривших на условиях анонимности, были представители США и Министерства обороны. Однако Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных, чтобы предположить, что такая атака в Украине неизбежна. Фактически, многие чиновники Минобороны США считают, что боевые действия прекратятся в течение зимних месяцев, и ни одна сторона не сможет захватить много позиций.
"Но в случае продолжения потерь на поле боя или полного распада российской армии некоторые высокопоставленные чиновники, которые работают над этим вопросом, пришли к выводу, что Москва может прибегнуть к применению химического оружия — в том числе того, которое страна связывает с использованием при отравлении Алексея Навального", — пишет Politico.
По словам одного из чиновников, такая атака может быть связана с химическими веществами, которые легко скрыть, что затруднит западным странам выдвижение обвинений в адрес Москвы.
Некоторые химические вещества могут быть использованы для атаки с массовыми жертвами, хотя известно, что Москва использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок" против одного-двух человек за один раз, отметили чиновники и эксперты. Например, некоторые химикаты могут быть преобразованы в аэрозоль или использованы в боеприпасах, чтобы нанести вред большой группе людей.
Отмечается, что США уже давно знают, что Россия инвестирует в увеличение своего потенциала химоружия. По словам помощника конгрессмена США, этой осенью сенаторы были проинформированы о российских запасах химического оружия и угрозе в Украине.
Politico сообщает, что администрация Байдена разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего выявления и масок.
Какое химическое оружие есть у армии РФ
Если верить официальным заявлениям Кремля и лично Путина, то с сентября 2017 года у РФ нет химического оружия и все 40 000 тонн советских запасов были уничтожены. Реальность – неизвестна.
В то же время известны шифры наиболее распространенных боевых ядовитых веществ, находившихся на вооружении армии СССР:
- Иприт - Р-5
- Фосген - Р-10
- Льюизит - Р-43
- Адамсит - Р-15
- Зарин - Р-35
- Зоман - Р-55
- Табун - Р-18
- Хинуклидил-3-бензилат - Р-78
- VR-Р - 33.
Что необходимо сделать в случае химической атаки или аварии:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
- выключить бытовые приборы и газ.