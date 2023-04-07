Самолеты противника могут запускать бомбы вдали от зоны боевых действий, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга.

Российские захватчики пытаются авиационными бомбами атаковать украинские сельскохозяйственные угодья и различные объекты.

Авиабомбы - это прежде всего опасность для районов, которые находятся недалеко от фронта, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода". "Они (захватчики - Ред.) в условиях вынужденного продолжения боевых действий продолжают атаковать именно такими снарядами", - сказала она.

Глава Объединенного координационного пресс-цента также назвала особенность авиабомб. Гуменюк подчеркнула, что вражеские самолеты могут запускать их далеко от зоны боевых действий и не попадают в зону действия украинских сил противовоздушной обороны. Она подчеркнула, что сами авиабомбы "достигают нескольких десятков километров".

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"Они (россияне - Ред.) пытаются таким образом атаковать энергетику, критическую инфраструктуру, промышленность, сельскохозяйственные угодья", - добавила Гуменюк.

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Противники ранее активно били по украинской земле ракетами и дронами. По состоянию на 7 апреля на нашей земле уже ликвидировали 911 вражеских крылатых ракет и 2291 беспилотник оперативно-тактического уровня.

Стоит отметить, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли по украинской земле 5 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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