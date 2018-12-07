В МЗС прокоментували вирок адвокату Курбединову

Министерство выразило озабоченность, что тактика постоянных административных взысканий, которая используется в России для "изнурения" оппозиционных активистов, переносится в оккупированный Крым.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с сегодняшним незаконным решением "суда" в оккупированном Симферополе приговорить крымскотатарского активиста и адвоката Эмиля Курбединова к пяти суткам административного ареста.

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Как сообщили в пресс-службе МИД, недавно Курбединов стал защитником одного из военнопленных украинских моряков.

"Собственно это могло повлечь его задержание", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это не первый случай преследования российскими оккупантами адвокатов и правозащитников. Только в ноябре Курбединов и его коллеги Лиля Геменджи и Эдем Семедляев получили необоснованное «предостережение о недопустимости нарушения законодательства о демонстрации».

"Обвинение в «демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций», использованное российским оккупационным «судом» для того, чтобы отправить Эмиля Курбединова за решетку, также имеет безосновательный и сфабрикованный характер. На самом деле Россия пытается лишить украинских граждан, которые стали политическими заключенными в РФ и на оккупированных территориях, права на защиту путем запугиваний и притеснений тех, кто поддерживает украинских заложников Кремля и защищает их в судах", - подчеркнули в МИД.

Министерство выразило озабоченность, что тактика постоянных административных взысканий, которая используется в России для "изнурения" оппозиционных активистов, переносится в оккупированный Крым.

"Мы осуждаем эту недостойную практику и призываем Россию немедленно ее прекратить. Россия должна полностью выполнить соответствующие резолюции ГА ООН, принятые в 2014, 2016, 2017 годах, а также решение Международного Суда по промежуточным мерам в деле «Украина против РФ», принятое в 2017 году. Мы призываем международное сообщество усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на страну-агрессора до момента деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев", - призвали в МИД.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Россией Крыму адвоката Курбединова. Ему инкриминируют совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций). Адвокату грозит административный арест за пост в Facebook, опубликованный в 2013 году.