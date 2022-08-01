Сербы продолжили блокировать дороги, ведущие к пограничным переходам Брняк и Яринье.

В Косово начали выдавать дополнительные документы гражданам Сербии, пересекающим территорию. Сербы, проживающие на севере страны и выступающие против решений Приштины, продолжили блокировать дороги, ведущие к двум погранпереходам.

Об этом сообщает Reuters.

Так, правительство Косово начало выдавать сербам документы на самом большом пограничном переходе Мердаре.

"Это решение будет выполняться до тех пор, пока не будут убраны все баррикады и не будет обеспечена свобода передвижения людей и товаров", - заявил министр внутренних дел Косово Джелал Шведла.

Утром в понедельник, 1 августа, продолжили блокировать дороги, ведущие к пограничным переходам Брняк и Яринье на севере Косово, загруженными гравием грузовиками и тяжелой техникой.

Напомним, местные сербы заблокировали главную дорогу у пограничного перехода Яринье в воскресенье. Полиция Косово объявила, что в связи с этим пункты пересечения границы Яринье и Брняк закрыли для путешественников и транспорта.

Сербы сделали это в знак протеста против решений правительства Косово от 29 июня об изменении правил проезда и начале переоформления транспортных средств с номерами из Республики Сербия в Косово.

Спустя четырнадцать лет после того, как Косово провозгласило независимость от Сербии и это признали 97 стран, около 50 тысяч сербов, проживающих в стране, до сих пор пользуются номерными знаками и документами, выданными сербскими властями, отказываясь признавать правительство Приштины и его институты.

Как и год назад, попытка начала процедуры переоформления документов и номерных знаков, привела к конфликту. На севере Косово начались вооруженные столкновения.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира". А премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил в беспорядках президента Сербии.

После этого последовало заявление контингента KFOR (международные силы безопасности в Косово под руководством НАТО) о том, что он готов вмешаться в ситуацию, если стабильность северных районов Косово окажется под угрозой.

Состоялись консультации Косово с международными партнерами. По итогам, ночью в воскресенье, 31 июля, власти Косово объявили, что отложили процедуру введения запрета на сербские документы, спровоцировавшую конфликт, до 1 сентября.

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