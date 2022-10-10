По словам Притулы, чем больше денег соберут, тем больше дронов смогут купить.

Сергей Притула вместе с Сергеем Стерненко открыл сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV.

Притула у Telegram заявил, что начало этого сбора должно было стартовать 12 октября, однако его перенесли.

По его словам, чем больше денег соберут, тем больше дронов смогут купить.

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"Друзья, собираем на месть! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный выродок внес свои коррективы. Начинаем уже! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет бавовна. Будет больно. Чем больше соберем, тем больше их будет", - написал он.

Если вы желаете приобщиться к сбору средств, переходите за линком.

Ракетный террор Украины

Сегодня утром 10 октября россияне совершили массовый обстрел территории Украины, в том числе энергетических объектов.

Зафиксированы "прилеты" в Киеве, Львове, Харькове, Хмельницком и других городах. В некоторых из них исчезло электроснабжение.

Комментируя ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

Замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на сейчас по Украине с утра было выпущено 83 ракеты, 43 из которых уничтожены силами ПВО.

В результате утренних ударов по Киеву погибли пять человек, травмированы 32 человека, сообщает Киевская городская военная администрация.

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