Bayraktar с литовской акции уже также в Украине.

Турецкая компания Baykar Makina, которая пообещала бесплатно передать беспилотники, на которые собирали средства в рамках проекта "Народный Байрактар", сообщила сколько БПЛА уже поставили в Украину.

Об этом сообщил гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передает Укринформ.

"Мы поставили в Украину Bayraktar с литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar с акции Притулы. Они уже в Украине", - сказал Байрактар.

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Как подчеркнул турецкий предприниматель, было предварительно согласовано, что собранные украинцами средства будут потрачены на гуманитарные проекты.

Как писал УНИАН, в июне украинский шоумен Сергей Притула запустил инициативу "Народный Байрактар" с целью собрать 500 миллионов гривен на три ударных беспилотника для ВСУ.

Всего за три дня украинцы пожертвовали 600 миллионов гривен. Впрочем компания Baykar отказалась от денег и пообещала передать три беспилотники бесплатно.

Тогда Притула заявил, что сэкономленные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.

После переговоров с Министерством обороны Украины и после консультаций в фонде Сергея Притулы нашли решение куда рационально потратить средства с акции "Народный Байрактар". Так, 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника.

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