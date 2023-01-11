Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские "мобики" насилуют несовершеннолетних девушек. Один из захватчиков письменно признался в преступлении. Впрочем, "власть" скрывает эти преступления.
Как пишет OBOZREVATEL об этом ему сообщили читатели. В распоряжении издания появилось фото пояснительной записки одного из "мобиков" к командованию, в которой тот признался, что после распития алкогольных напитков в состоянии опьянения изнасиловал 16-летнюю девушку прямо во дворе.
В той же объяснительной оккупант признался, что плохо помнит детали преступления, но "обязуется больше никого не насиловать".
Другой источник издания сообщил, что оккупанта не привлекли к ответственности за преступление. Более того, командование пытается его скрыть.
Ситуация в Мелитополе: что известно
С начала января оккупанты начали новую волну террора против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что ночью 8 января в Мелитополе была уничтожена база оккупантов и техника противника.
Недавно российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе начали очередной виток репрессий и новую волну депортации людей из-за обвинений в антироссийской деятельности.