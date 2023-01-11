Один из мобилизованных оккупантов признался, что в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал девочку.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские "мобики" насилуют несовершеннолетних девушек. Один из захватчиков письменно признался в преступлении. Впрочем, "власть" скрывает эти преступления.

Как пишет OBOZREVATEL об этом ему сообщили читатели. В распоряжении издания появилось фото пояснительной записки одного из "мобиков" к командованию, в которой тот признался, что после распития алкогольных напитков в состоянии опьянения изнасиловал 16-летнюю девушку прямо во дворе.

В той же объяснительной оккупант признался, что плохо помнит детали преступления, но "обязуется больше никого не насиловать".

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Другой источник издания сообщил, что оккупанта не привлекли к ответственности за преступление. Более того, командование пытается его скрыть.

Ситуация в Мелитополе: что известно

С начала января оккупанты начали новую волну террора против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что ночью 8 января в Мелитополе была уничтожена база оккупантов и техника противника.

Недавно российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе начали очередной виток репрессий и новую волну депортации людей из-за обвинений в антироссийской деятельности.

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