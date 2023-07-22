Непонятно, по каким критериям захватчики отпускают пленных.

За полтора года с начала полномасштабного вторжения России в Украину в плену оккупантов побывали более 1000 жителей Мелитополя Запорожской области. Сейчас россияне удерживают около 500 человек.

Такое заявление сделал в интервью телеканалу FREEДОМ городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он подчеркнул, что непонятно, по каким критериям захватчики отпускают пленных.

"Бывает, забирают в плен семью, отпускают жену, а мужа оставляют. То есть алгоритм действий непонятен. Также есть примеры обмена гражданских людей. Есть примеры, когда жители выкупают своих родственников из плена", – добавил он.

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Федоров сказал, что конкретных расценок нет, за кого-то люди платят 10 тысяч долларов, за кого-то – 50.

"Но есть примеры, когда жителей Мелитополя забрали в плен, сажают в тюрьму и выносят приговор. Например, сейчас в Ростове продолжается суд над пятью мелитопольцами. Им инкриминируют терроризм, если не ошибаюсь", – отметил мэр города.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские захватчики издеваются над работниками временно оккупированной Запорожской АЭС. В частности, им ломают пальцы, а родных – вывозят в неизвестном направлении.

Кроме того, на оккупированных территориях россияне продолжают проводить "паспортизацию". По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне уже напечатали паспорта на всех жителей захваченных территорий, и ждут, пока людей заставят их забрать. Фактически выбор стоит между жизнью и смертью – за отказ от российского паспорта людей могут вывозить за пределы городов и заставлять рыть могилы.

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