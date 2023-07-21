Людей, не имеющих российские паспорта, прямо из дома забирают на пытки.

Стали известны подробности по ситуации на Запорожской атомной станции, оккупированной российскими военными. Как сообщил на брифинге в медиацентре "Украина-Одесса" мэр Энергодара Дмитрий Орлов, до полномасштабного вторжения РФ в Украину на станции работало 11 тыс. рабочих, сейчас - до 3 тыс. человек. Орлов уверяет, что многие из этих людей не подписали контракты с "компанией" от "Росатома". Речь идет о критическом персонале, который заменить просто невозможно.

По словам Орлова, таких работников пытаются заставить подписывать контракты с оккупантами и получать паспорта Российской Федерации. В частности, принудительная паспортизация там продолжается второй месяц и сейчас она достигла своеобразного апогея.

"Оккупанты ходят по квартирам, людей, которые не имеют российских документов, забирают на пытки. Возможно, это из-за их (оккупантов - УНИАН) неудачного положения на фронте. Они понимают, что ВСУ рядом, местные жители это понимают и ждут освобождения, особенно - работники станции, которых заставляют нарушать ядерную и радиационную безопасность...", - рассказал Орлов.

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По его данным, на ЗАЭС сейчас остаются около 1 тыс. оккупантов, есть бронированная техника, а периметр станции и побережья бывшего Каховского водохранилища заминированы.

По словам представителя проекта "Следствие.инфо" Юлии Химерик, медийщикам удалось найти факты похищения и пыток людей, которые не хотят сотрудничать с оккупантами. "Россияне устроили пыточные в зданиях полиции. Пытают людей электрошокерами, ножами. За то, что люди не хотят подписывать контракты с фейковой компанией "Росатома". Могут забрать прямо на улице. Одному мужчине уже четыре раза ломали пальцы. Женщине, работающей на атомной станции, заблокировали карточку-пропуск, а ее родных, тоже работавших на станции, украли еще в прошлом году. И она до сих пор не знает, что с ними делать", - говорит Химерик.

По ее словам, директором ЗАЭС захватчики назначили Юрия Чернийчука, который ранее занимал должность заместителя главного инженера. После захвата станции он согласился возглавить созданную на ее базе "эксплуатирующую организацию", подчиненную "Росатому".

Расследователям удалось узнать, что российские военные, которые сейчас находятся на ЗАЭС, преимущественно "кадыровцы".

"Сейчас в городе дислоцируется ОМОН "Ахмат-1" Росгвардии Чеченской республики, который патрулирует город. Это подразделение было создано в сентябре 2022 года, его возглавляет Алихан Шавхалов с позывным "Легион". Также в Энергодаре было подразделение "Ахмат-Грозный" под руководством Анзора Бисаева, которое причастно к похищению подростка в Киевской области", - рассказала Химерик.

Она считает, что российские военные очень хорошо укрепились в Энергодаре и непосредственно на ЗАЭС, и не собираются оттуда уходить так, как, например, из Херсона. "Перед уходом, они, по меньшей мере, совершат террористический акт. нам точно понадобится помощь МАГАТЭ и мира...", - сказала журналистка.

Ситуация на Запорожской АЭС - главное

ЗАЭС российские военные захватили 4 марта 2022 года. Уже неоднократно отмечалось, что некомпетентный персонал станции подвергает весь мир на ядерную катастрофу. Украина много раз заявляла, что безопасность может гарантировать только ее возвращение под контроль Украины и МАГАТЭ. Известно, что оккупанты заминировали крыши корпусов реакторов.

Напомним, летом 2022 года СБУ установила личность военного преступника из РФ, который совершал зверства против мирного населения во время временной оккупации поселка Бабинцы Бучанского района Киевской области. По данным следствия, злоумышленник - командир мобильного отряда особого назначения Росгвардии в Чеченской Республике "Ахмат" - Бисаев Анзор Саладиевич, входивший в ближайшее окружение Кадырова.

Вместе с подчиненными он ворвался в один из частных домов и похитил подростка. Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, оккупанты требовали от него информацию о расположении ВСУ. Затем посадили парня в бронированный автомобиль, где продолжали издевательства.

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