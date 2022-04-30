Оккупанты "фильтруют" жителей и выдают справку, без которой невозможно передвигаться по городу.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко призвал всех международных партнеров объединиться ради спасения мариупольцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Почти на 90% разрушена инфраструктура Мариуполя. Кто бы не обращался к Путину, это очень сложно, исключительно он принимает решение о том, кому жить, а кому нет. Мы умоляем всех международных партнеров объединиться ради спасения мариупольцев", – сказал он.

Бойченко отметил, что, к сожалению, в Мариуполе и в окрестных селах остается более 100 тысяч населения, которое ждет эвакуацию. Он подтвердил, что в дома в окрестных селах и в уцелевшие многоэтажки Мариуполя, из которых выехали владельцы, заселяют непонятных людей. Происходит "фильтрация" в самом Мариуполе, людям предоставляют какие-то непонятные справки на короткий срок без которых невозможно передвигаться.

Бойченко подчеркнул, что в Мариуполе и во всей Украине "мы стали единым государством, всех нас объединяет желание жить в Украине, хотя нас пытаются разрушить как нацию".

Он также отметил, что мариупольцы хотят эвакуации только на подконтрольные Украине территории и отвергают предложения оккупантов эвакуации в Россию.

Напомним, по данным СМИ, Путин трижды отказал Папе Римскому в просьбе вывезти мирных людей из Мариуполя.