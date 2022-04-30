Мариуполь остается полностью заблокирован как для эвакуации людей, так и для гуманитарного груза.

Украина требует от страны-агрессора открытия 2 гуманитарных коридоров из Мариуполя: один – из "Азовстали", другой – из самого города. С такой просьбой обращался к Путину и Папа Римский.

По информации итальянской газеты Il Messaggero, понтифик трижды обращался к главе Кремля с просьбой разрешить эвакуацию гражданских лиц из "Азовстали" на судно под папским флагом, но все три раза получал отказ.

Сообщается, что теперь в Ватикане пессимистично относятся к дальнейшим попыткам организовать эвакуацию людей из Азовстали, однако настаивают на "продолжении работы на этом поле дипломатии и многосторонности, иначе война будет продолжать пожирать детей Украины".

Какая ситуация на "Азовстале"

Мариуполь остается заблокированным российскими войсками уже два месяца. Враг не прекращает наносить артиллерийские и авиационные удары по городу. Меткомбинат "Азовсталь", где находятся как гражданские, так и военные, практически разрушен. Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

Отмечается, что на "Азовстали" находится не менее 2 тысяч гражданских. Люди находятся в ужасных условиях, нет медикаментов, с водой и едой катастрофическая ситуация.

Накануне Украина предложила России провести спецраунд переговоров прямо у стен "Азовстали" и предупредила о последствиях в случае отказа.

Видео хроники обороны Мариуполя

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