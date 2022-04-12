Он утверждает, что казначейство не пропускает платежи для коммунальных предприятий, из-за чего обеспечить жизнедеятельность города очень сложно.

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что может стимулировать создание так называемой "Херсонской народной республики".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По словам Колыхаева, для обеспечения жизнедеятельности города необходимо поступление платежей через казначейство.

"И не имеет значения – оккупирована это территория или нет, идут боевые действия или завершились. Держать Херсон голыми руками очень сложно... Если не будет жизни в городе, то это путь к скорейшему решению вопроса по "ХНР". Прошу адекватно отнестись к моим словам, потому что управлять городом без ресурсности, когда казначейство не пропускает платежи для коммунальных предприятий, очень сложно", - сказал мэр Херсона.

Он отметил, что в городе очень много жителей с проукраинской позицией, о которой они заявляли на митингах, но таких людей становится все меньше. По его информации, это связано с тем, что часть людей уезжает, а вторая причина – сильное давление со стороны ФСБ на активистов.

Колыхаев добавил, что жители выезжают из оккупированного города в сторону Николаева и аннексированного Крыма.

Он рассказал, что на сегодня в городе частично решен вопрос с питанием. В Херсоне есть свет, газ, водоснабжение, но существуют проблемы с медикаментами.

Мэр напомнил, что 3 марта в Херсон зашла российская армия, и с тех пор город находится в оккупации. Сейчас в городе есть Росгвардия, ФСБ, а на окраинах – вооруженные силы РФ.

Как сообщал УНИАН, 12 марта стало известно, что в Херсонской области российские оккупанты готовят "референдум" по созданию так называемой "ХНР".

На заседании Херсонского облсовета депутаты поддержали обращение, в котором заявили, что никогда не признают попыток создать на территории Херсонской области "народной республики" и захватить часть Украины.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что депутаты городского совета также не поддерживают попытки оккупантов создать так называемую "ХНР".

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки к созданию так называемой "Херсонской народной республики" (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

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