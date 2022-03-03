Над городом развевается украинский флаг.

Российские оккупанты в среду посетили Херсонский горсовет и пообщались с представителями легитимной городской власти.

Об этом проинформировал в Facebook мэр города Игорь Колыхаев.

По его словам, незваным гостям показали последствия российского вторжения - проблемы со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д.

"Всё, что происходит сейчас в нашем городе – политика, которую я ненавижу. Я пришёл обновить инфраструктуру, заводить в Херсон инвестиции, строить дома, дороги, парки и новую жизнь для родного города. В результате я ищу спецпакеты для убитых, ставлю на уши весь мир, прося "зелёный коридор" и думаю, КАК мне теперь восстанавливать город после танков и БТРов", - написал чиновник, заверив, что не давал оккупантам никаких обещаний.

Он также перечислил по пунктам особенности жизнедеятельности города в нынешних условиях:

в город можно выезжать только днём;

комендантский час с 20:00 до 06:00 сохраняется строго;

выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим;

в городе запускают коммунальный транспорт, чтобы на работу добирались сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек;

пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Не конфликтуют;

автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью, должны будут готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

"Пока так. Флаг над нами украинский. И чтобы он оставался таким же, эти требования придётся соблюдать. Ничего другого пока предложить не могу", - резюмировал он.

Ранее оккупанты захватили в Херсоне местный порт и железнодорожный вокзал.