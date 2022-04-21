В результате ночного обстрела города практически уничтожены два рынка на Северной Салтовке. Также было прямое попадание в жилой дом.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что на сегодня в городе находятся около 1 млн мирных жителей.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Ситуация напряженная, ночью были массированные обстрелы, два рынка уничтожены. Сейчас спасатели тушат там пожары. Кроме того, было прямое попадание в еще один жилой дом. Российский агрессор с яростью, жестокостью разрушает Харьков", - отметил Терехов.

Он уточнил, что в результате ночного обстрела практически уничтожены два рынка на Северной Салтовке.

Также, по информации Терехова, на сегодня в Харькове находятся около 1 млн мирных жителей.

"Около 1 млн человек сегодня находятся в городе Харькове. Около 30% эвакуировались, это в основном старики, женщины с детьми, остальные находятся в городе. Я разговариваю с людьми и они никуда не собираются уезжать, потому что это наш город и мы не считаем сегодня необходимым покидать его", - сказал Терехов.

Ранее в разведке сообщали, что в Харьковской области оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров.