Планы оккупантов поменялись, когда кум Путина исчез.

В начале полномасштабной войны против Украины у Кремля было два плана управления Киевом, который оккупанты мечтали захватить за три дня, говорится в материале "Украинской правды".

Источники издания в разведке, силовых и политических кругах убеждены, что по состоянию на начало полномасштабной войны у Кремля отсутствовал четкий план относительно того, кто конкретно должен возглавить захваченную Украину. А топ-чиновники времен Януковича говорят, что частью плана было возвращение в Украину всех возможных чиновников-беглецов.

В то же время соратники бывшего лидера ныне запрещенной "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и члены команды президента Украины Владимира Зеленского сейчас, спустя год полномасштабной войны, не сомневаются, что приведение кума Путина к власти было "Планом А" в Кремле. А когда он исчез, "планом Б" стал беглый президент Виктор Янукович, пишут журналисты.

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План А - Виктор Медведчук

Еще в январе 2022 года один из нардепов "ОПЗЖ", покинувший страну за две недели до полномасштабного вторжения, говорил "УП", что уверен в том, что Россия совершит нападение – прежде всего из-за поведения Медведчука, который на тот момент находился под домашним арестом.

"У меня нет сомнений, что Путин будет воевать. И не в последнюю очередь потому, что я вижу, как Витя уже "печет караваи и собирает соль", чтобы встречать кума в Киеве", – говорил нардеп.

Однопартийцы Медведчука рассказывают, что пытались выяснить у него. действительно ли Россия готовится к большому нападению на Украину. Но тот убеждал, что это "бряцание оружием, чтобы повышать ставки". Врала и его супруга Оксана Марченко, которая и свой побег в Беларусь 18 февраля объясняла окружению "записью интервью с Басковым в Москве".

За день до вторжения, 23 февраля, поведение Медведчука стало странным, говорят его бывшие соратники. Несмотря на то, что был день советской армии, он не согласился ни с кем встретиться, ссылаясь на занятость. Празднование перенес на выходные, которые как должны были прийтись на третий день большой войны.

В воскресенье, 27 февраля 2022 года, как убеждают украинские спецслужбы, окруженная Верховная Рада, по планам России, должна была отстранить председателя парламента Руслана Стефанчука, избрать спикером и соответственно исполняющим обязанности президента Медведчука. Однако этого не произошло, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста и скрывался в Киеве вплоть до апреля, когда о его задержании сообщила СБУ. В сентябре он был передан россиянам во время обмена пленными.

План Б-Янукович

Как сообщают источники "УП" в СБУ, после "исчезновения" Медведчука россияне начали рассматривать вариант возвращения Януковича в Украину. Он должен был вновь объявили о своей легитимности.

Его адвокаты как раз перед этим работали над обжалованием процедуры, по которой Янукович был отстранен от власти, в ОАСК. По состоянию на 24 февраля 2022 соответствующие иски рассмотрены не были. 2 марта 2022 года борт с Януковичем оказался в Минске. В тот же день, чтобы не дать судьям ОАСК принимать какие-либо решения, Государственная судебная администрация отключила суд от доступа к реестру судебных решений. Для блокировки суда подключали Службу безопасности Украины.

"Мы подключили пятую службу, ту, которая отвечает за суды. Они реально ворвались в здание, вырвали с мясом все возможные носители, чтобы ОАСК вообще не мог работать, и забрали серверы с собой. До апреля суд так и не работал", – говорит источник издания в ОПУ.

Поскольку ситуация на фронте разворачивалась стремительно и неожиданно для Москвы, от плана "возвращения Януковича" быстро отказались. Борт с ним последний раз видели в Минске 7 марта 2022 года, с тех пор о Януковиче не слышно.

Кто еще по плану Кремля мог руководить Украиной

Источник УП в разведке отметил "что "Медведчук сам себя видел на первых ролях", однако "не последнюю роль" мог играть заместитель секретаря СНБО времен Януковича Владимир Сивковича

"Он давно работает по линии ФСБ, и его готовили менеджерить псевдовласть, подбирать кадры на разные должности и так далее. Но никакой окончательной раскладки, кто и на какие позиции должен идти, не было", – говорит источник.

Другие собеседники УП ни в СБУ, ни в политических кругах не предоставили никакой информации о возможной особой роли Сивковича.

Хотя накануне вторжения западные СМИ называли возможным "премьером Украины" в случае захвата страны нардепа и владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева, о его возможном участии в коллаборантских структурах источники "УП" также не информируют.

Планы РФ по захвату Киева за три дня - как все должно было произойти

В документальном фильме Дмитрия Комарова "Рік", посвященном годовщине полномасштабной войны, глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что российские оккупанты действительно пытались взять Киев за три дня.

По его словам, оккупанты имели бы шанс на это в случае, если взяли бы под контроль аэропорт в Гостомеле.

Буданов отмечает, что высадка десанта возле Киева и в столице были единственным планом у россиян. Далее - "поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства".

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