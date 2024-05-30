На Керченской паромной переправе обломки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мрия".

В результате ночной атаки на временно оккупированный Крым затонул лоцманский катер "Мечта".

Как сообщает канал ASTRA со ссылкой на источники, сегодня ночью, 30 мая, на Керченской паромной переправе обломки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мечта".

"Катер потерпел крушение и затонул. Члены экипажа успели покинуть судно, они не пострадали", - пишет канал. Видео дня

Лоцманский катер "Мечта" - что известно

28 октября 2021 года Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт" приобрел лоцманский катер "Мечта". Катер проекта 1459 года изготовлен в 1985 году на Ленинградском ССЗ "Пелла" и стал 7 лоцманским судном филиала.

Согласно открытым данным, катер "Мечта" является стальным однопалубным судном с уступом в носу, одноярусной рулевой рубкой и с кормовым расположением дизельных двигателей. Лоцманские катера данного проекта можно эксплуатировать в зимних условиях с толщиной битого льда не более 30 см.

Два катера "Тунец" уничтожили в Крыму

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) подтвердило, что в ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму были уничтожены два российских катера. По предварительным данным, речь идет о скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".

Напомним, ранее сообщалось, что катера атаковали в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

Источник УНИАН в спецслужбах отмечал, что, по предварительной информации, были поражены два вражеских катера, предположительно, типа "Тунец".

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