В результате операции примерно 13 км квадратных километров территории превратились в серую зону, говорит Гетьман.

Действия Сил обороны Украины в Белгородской области, скорее всего, являются попыткой создать еще одну буферную зону на территории РФ. Такое мнение высказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что сейчас в результате операции примерно 13 км квадратных километров территории превратились в серую зону. Украинская авиация осуществила или продолжает осуществлять операции по бомбардировке мостов, расположенных позади российских сил на Белгородщине – так Силы обороны усложняют возможности врага для отступления и обеспечения логистики.

"Усилия сосредоточены на препятствовании переправ через реку для тяжелой техники. Уничтожение мостов аналогичным образом послужило началом Курской битвы, которая привела к значительным успехам", – пояснил Гетьман.

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По словам майора запаса, операция на территории Белгородской области является важной и вполне может быть попыткой создать новую санитарную зону вглубь российской территории. Он добавил, что это важно и в контексте разговоров о предстоящем наступлении оккупантов:

"Это открывает возможность проведения контрвыпадов с нашей стороны, ожидая наступательных действий со стороны россиян, которые, по словам Главнокомандующего, планируются весной этого года и могут длиться от полугода до девяти месяцев. О таких намерениях было известно ранее".

Основными направлениями вражеского наступления могут стать Сумской, Харьковский и Запорожский. В то же время, по словам Гетьмана, заявления РФ о полномасштабном наступлении на всей линии фронта выглядят сомнительно.

"Масштабные наступательные операции обычно происходят одновременно в двух-трех направлениях, иногда в четырех, поскольку большее количество распыляет силы и уменьшает концентрацию удара. Поэтому заявления российского руководства о полномасштабном наступлении по всей линии фронта сомнительны из-за отсутствия необходимых сил и средств", – констатировал он.

Война в Украине: операция в Белгородской области

СМИ информируют, что Силы обороны Украины зашли на территорию Белгородской области РФ. Соответствующие сообщения распространяет и российское Минобороны. Украина же официальных заявлений по поводу событий в Белгородской области не делала.

Агентство Reuters сообщает, что Силы обороны продвинулись вглубь Белгородской области на 3-4 километра. Аналитики считают, что операция украинских сил может быть направлена на отвлечение российских войск, которые ведут активные боевые действия в Курской области.

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