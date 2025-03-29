ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь Белгородской области, - Reuters

Продвижение Украины на этом направлении вряд ли можно назвать прорывом, но это точно небольшой тактический успех, говорят эксперты.

Украинские войска продолжают боевые действия на территории России, в частности в Белгородской области. По данным российских военных блогеров, продолжаются столкновения, а западные аналитики заявляют о продвижении Украины на несколько километров, пишет Reuters.

В пятницу ряд российских военных корреспондентов заявили, что украинские подразделения находятся в Белгородской области и ведут бои с российскими войсками. В то же время ни Киев, ни Москва официально не подтвердили эту информацию. Министерство обороны России ранее заявляло, что его войска отбили несколько попыток украинских сил прорвать границу в Белгородской области.

Вооруженные силы Украины воздерживаются от комментариев относительно этих событий, что может быть связано с вопросами оперативной безопасности. В то же время президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве отметил, что украинская армия осуществила "определенные шаги" за пределами Курской области для уменьшения давления на украинские позиции.

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Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предположил, что украинские силы могут действовать в Белгородской области с целью "нейтрализации угроз" со стороны российских войск, которые концентрируются вблизи границы.

Российский военный блог "Рыбарь", который имеет более 1,3 миллиона подписчиков, сообщил об ожесточенных боях в населенном пункте Поповка, где стороны активно используют дроны для ударов. Телеграм-канал "Two Majors" заявил, что российские войска ведут "оборонительные операции".

Еще один российский военный блог "Архангел Спецназа" сообщил о боях в селе Демидовка, заявив, что там находятся окруженные украинские военные. Независимых подтверждений этой информации нет.

По оценкам аналитиков, операция украинских сил может быть направлена на отвлечение российских войск, которые ведут активные боевые действия в Курской области. Военный блог "Рыбарь" утверждает, что Россия уже перебросила подкрепление к Белгороду из Гоптаровки Курской области.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group считает, что украинские войска смогли прорвать первые российские оборонительные рубежи и продвинуться на 3-4 км вглубь территории РФ.

"Украинцы теоретически могут взять еще несколько сел из приграничной зоны, но это не то, что означает прорыв - это был бы небольшой тактический успех, но на Демидовском направлении на оперативном или стратегическом уровне можно достичь очень мало. Нет должного элемента неожиданности, и российское присутствие в этом районе достаточно сильное, чтобы по крайней мере проводить в основном успешные оборонительные операции", - сказал он Reuters.

Ситуация в Белгородской области: что известно

Накануне ряд российских военкоров сообщили о штурмовых действиях Сил обороны Украины на государственной границе с Белгородской областью. Эту информацию подтвердили и в российском Минобороны, отметив, что украинские защитники пытаются "вклиниться" в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

По словам военнослужащего с позывным "Алекс", российское командование вынужденно перебрасывает свои силы из Курской области на границу Белгородщины. Хотя ранее они планировали отправить их в Донецкую область.

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