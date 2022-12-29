Ракета противника летела в сторону столицы Украины.

В четверг, 29 декабря, боец Нацгвардии Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса ликвидировал российскую крылатую ракету.

Ракету уничтожил член бригады быстрого реагирования, говорится на странице Нацгвардии в Facebook. По ее данным, вражеская ракета летела в сторону Киева.

"Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела бойцы... метким выстрелом из ПЗРК "Игла" сбили вражескую крылатую ракету...", - говорится в сообщении.

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Массированный ракетный удар по Украине 29 декабря - что надо знать

Россияне сегодня с разных направлений запустили по нашему государству ракеты. Из более 69 вражеских ракет наши воины ликвидировали 54. В воздушном пространстве Киева было 16 ракет противника, все они ликвидированы.

По объектам критической инфраструктуры столицы нет попаданий, однако в результате падения обломков ракет пострадали 4 человека, среди них есть 14-летняя девочка.

Справка УНИАН. ПЗРК "Игла" - российское/советское оружие, которое предназначено для уничтожения самолетов и вертолетов на небольшой высоте. "Иглу" приняли на вооружение в 1983 году.

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