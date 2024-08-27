Этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА.

В ночь на 27 августа 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 91 средство воздушного нападения противника. Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА:

3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой обл.);

баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);

крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл.);

5-ю крылатыми ракетами Х-101 (с бомбардировщиков Ту-22М3 из воздушного пространства Волгоградской обл.);

81 ударным БпЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской обл.).

По состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито:

Видео дня

5 крылатых ракет Х-101;

60 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Десять вражеских беспилотников локационно потеряны (предположительно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины.

"К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сказано в сообщении.

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

Массированный удар РФ 27 августа

Ночью оккупанты нанесли комбинированный, ракетно-дроновой удар по Украине. Они применили ударные БпЛА, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.

Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, в Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов. Сначала она была из-за атаки дронов, которые заходили на город волнами и с разных направлений.

Около трех ночи россияне подняли несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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