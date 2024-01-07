Также фиксируют активность тактической авиации РФ на северном, восточном и юго-восточном направлениях.

Этой ночью Российская Федерация снова атакует территорию Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об их передвижении информирует командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Первое сообщение об этой атаке появилось в Telegram Воздушных сил в 21:29. Военные зафиксировали движение группы российских БПЛА типа "Shahed" с Херсонщины в направлении Николаевщины. Через 20 минут они призвали жителей Николаева находиться в укрытиях.

В 22:14 они сообщили, что эти дроны держат курс на Одесскую область. Уже через 15 минут военные отметили, что очередная группа беспилотников движется из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

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Обновлено в 23:04: Военные призывают жителей Одессы оставаться в укрытиях.

Обновлено в 22:55: "Шахеды" движутся в направлении Белгород-Днестровского района.

Обновлено в 22:45: Также военные заметили активность российской тактической авиации на северном, восточном и юго-восточном направлениях. Существует угроза применения авиационных средств поражения.

Последние атаки РФ по Украине:

Этим вечером в Харькове прогремели взрывы, местные власти сообщили об очередной российской атаке по городу.

Впоследствии в Харьковской областной военной администрации отметили, что было нанесено два удара по городу. По предварительным данным, захватчики били ракетами С-300.

Кроме того, зафиксировано попадание в Волчанской общине. На местах работают профильные службы. Пока о пострадавших не сообщалось.

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