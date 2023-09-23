Руководитель военной разведки Украины встал на защиту американского миллиардера.

Илон Маск не выключал спутниковую связь Starlink над Крымом, чтобы сорвать атаку украинских надводных дронов по российскому флоту в Севастополе. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The WarZone рассказал, как все было на самом деле.

"Это правда, что раньше он отключал свои продукты и услуги над Крымом. Но есть и другая сторона этой правды. Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение было на месяц. Я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было покрытия [Starlink над Крымом]", – рассказал глава ГУР.

По словам Буданова, с тех пор, когда спутниковая связь над оккупированным полуостровом была включена, новых отключений не происходило. При этом руководитель Главного управления разведки напомнил, что именно благодаря Маску и его компании украинская армия имеет хорошую связь на фронте.

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"Послушайте, [Starlink] является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся контактная линия в некоторой степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа", - отметил он

Скандал с отключением Starlink над Крымом

Как сообщал УНИАН, в начале сентября разразился громкий скандал из-за сообщения, что в прошлом году Илон Маск сорвал спецоперацию украинских спецслужб в Крыму. По данным личного биографа Маска, когда украинские надводные дроны должны были атаковать российский флот в Крыму, Маск якобы умышленно выключил спутниковую связь над полуостровом, боясь, что атака приведет к резкой эскалации войны.

Сам Маск утверждает, что Starlink вообще никогда не работал над территорией Крыма, поскольку в отношении полуострова действуют американские санкции. По его словам, он получил экстренный запрос на включение спутниковой связи в этом районе, когда операция уже началась, но отказался удовлетворить этот запрос.

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