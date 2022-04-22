Средства пойдут на поддержку нашей армии.

На благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...!" продали за 5 млн грн.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрпочты".

"Это означает, что сегодня наша армия получила немалую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы", – прокомментировали в компании.

Как отмечается, победителю пришлось побороться за лот – за комплект с автографом автора этой фразы.

Марки с "русским кораблем" разлетелись как горячие пирожки

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

20 апреля генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что компания прекратила продажу марки. По его данным, было продано около 700 тысяч марок, еще 100 тыс. будут выделены на интернет-магазин компании. Остальные тиражи будут выделены на подарки официальным делегациям, в музеи и тому подобное.

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